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В пятницу, 24 января в селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области при пожаре дома погиб мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что причиной пожара, в котором погиб мужчина, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
В целом, за прошедшие сутки, 24 января, подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза тушили пожары жилых домов. В частности, еще три пожара произошли в Вознесенске, где из-за нарушений правил монтажа дымоходов возник пожар площадью 10 м2; в селе Новопавловка Врадиевского района, где возник пожар дома на площади 15 м2, его причина устанавливается. Также в селе Песчаный Брод Веселиновского района из-за неосторожности при курении произошел пожар крыши летней кухни, площадью 25 м2.
Напомним, что 23 января, в Николаевской области трижды возникали пожары камыша на площади больше 5 000 м2.
В пятницу, 24 января в селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области при пожаре дома погиб мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что причиной пожара, в котором погиб мужчина, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
В целом, за прошедшие сутки, 24 января, подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза тушили пожары жилых домов. В частности, еще три пожара произошли в Вознесенске, где из-за нарушений правил монтажа дымоходов возник пожар площадью 10 м2; в селе Новопавловка Врадиевского района, где возник пожар дома на площади 15 м2, его причина устанавливается. Также в селе Песчаный Брод Веселиновского района из-за неосторожности при курении произошел пожар крыши летней кухни, площадью 25 м2.
Напомним, что 23 января, в Николаевской области трижды возникали пожары камыша на площади больше 5 000 м2.