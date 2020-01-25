В пятницу, 24 января в селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области при пожаре дома погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Сообщается, что причиной пожара, в котором погиб мужчина, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В целом, за прошедшие сутки, 24 января, подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза тушили пожары жилых домов. В частности, еще три пожара произошли в Вознесенске, где из-за нарушений правил монтажа дымоходов возник пожар площадью 10 м2; в селе Новопавловка Врадиевского района, где возник пожар дома на площади 15 м2, его причина устанавливается. Также в селе Песчаный Брод Веселиновского района из-за неосторожности при курении произошел пожар крыши летней кухни, площадью 25 м2.

Напомним, что 23 января, в Николаевской области трижды возникали пожары камыша на площади больше 5 000 м2.