Правоохранители 24 января обнаружили взрывное устройство возле железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области. Устройство ликвидировали, никто не пострадал.

Об этом сообщили в полиции Киева.

— Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, работники полка обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал, - говорится в сообщении.

После тщательного изучения предметов спасатели разминировали его дополнительно обнаружив 30-мм артиллерийский снаряд. Все изъяли для дальнейшего обезвреживания.

Напомним, что в Заводском районе Николаева полиция провела обыск в квартире военного, во время которого обнаружили и изъяли арсенал взрывчатки и боеприпасов.