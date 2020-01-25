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Правоохранители 24 января обнаружили взрывное устройство возле железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области. Устройство ликвидировали, никто не пострадал.
Об этом сообщили в полиции Киева.
— Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, работники полка обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал, - говорится в сообщении.
После тщательного изучения предметов спасатели разминировали его дополнительно обнаружив 30-мм артиллерийский снаряд. Все изъяли для дальнейшего обезвреживания.
Напомним, что в Заводском районе Николаева полиция провела обыск в квартире военного, во время которого обнаружили и изъяли арсенал взрывчатки и боеприпасов.
Правоохранители 24 января обнаружили взрывное устройство возле железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области. Устройство ликвидировали, никто не пострадал.
Об этом сообщили в полиции Киева.
— Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, работники полка обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал, - говорится в сообщении.
После тщательного изучения предметов спасатели разминировали его дополнительно обнаружив 30-мм артиллерийский снаряд. Все изъяли для дальнейшего обезвреживания.
Напомним, что в Заводском районе Николаева полиция провела обыск в квартире военного, во время которого обнаружили и изъяли арсенал взрывчатки и боеприпасов.