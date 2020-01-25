На общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 18 городов с общим населением 56 миллионов человек.

Об этом сегодня, 25 января, сообщили органы здравоохранения КНР, пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что в связи с распространением новой опасной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае ввели меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов по всей стране. На общественном транспорте в Китае повсеместно установлены измерительные станции для проверки на это заболевание. Пассажиров при подозрении на инфекцию немедленно отправляют в медицинские учреждения.

В провинции Хубэй от окружающего мира изолированы еще 5 городов. По сообщению местных властей, в этих городах приостановлена работа общественного транспорта, закрыт доступ к автомагистралям. В результате в КНР фактически находятся под карантином уже 18 городов с совокупным населением 56 миллионов человек.

Напомним, что в Малайзии и Австралии сообщили о четырех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. До этого случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао.