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В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.
Напомним, что в Малайзии и Австралии сообщили о четырех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. До этого случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао.
Также на общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 18 городов с общим населением 56 миллионов человек.
В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.
Напомним, что в Малайзии и Австралии сообщили о четырех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. До этого случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао.
Также на общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 18 городов с общим населением 56 миллионов человек.