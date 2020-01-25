В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

Напомним, что в Малайзии и Австралии сообщили о четырех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. До этого случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао.

Также на общественном транспорте КНР повсеместно установлено оборудование для проверки на вирус. В стране под карантином находятся уже 18 городов с общим населением 56 миллионов человек.