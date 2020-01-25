Вертолет MH-60 Военно-морских сил США совершил посадку на воду у берегов японского острова Окинава.

Об этом пишет РБК-Украина.

По данным местных чиновников, вертолет приземлился около 16:25 по местному времени (09:25 по киевскому времени) 25 января в 150 км к востоку от побережья Окинавы. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США.

Напомним, что в Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8. По предварительной информации, весь экипаж погиб.