|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:43
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:43
|Заход солнца:
|16:37
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Донбассе российско-оккупационные войска ранили одного украинского военнослужащего.
Об этом сообщает в Facebook командование ООС.
— Сегодня, 25 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения. Позиции украинских защитников неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. Кроме того, в районе населенного пункта Березово, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирована работа снайперской пары. Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил, - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинскому защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.
— Поскольку такие действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта, - подчеркнули в командовании ООС.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 23 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Донбассе российско-оккупационные войска ранили одного украинского военнослужащего.
Об этом сообщает в Facebook командование ООС.
— Сегодня, 25 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения. Позиции украинских защитников неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. Кроме того, в районе населенного пункта Березово, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирована работа снайперской пары. Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил, - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинскому защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.
— Поскольку такие действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта, - подчеркнули в командовании ООС.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 23 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.