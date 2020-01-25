Донбассе российско-оккупационные войска ранили одного украинского военнослужащего.

Об этом сообщает в Facebook командование ООС.

— Сегодня, 25 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения. Позиции украинских защитников неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. Кроме того, в районе населенного пункта Березово, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирована работа снайперской пары. Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскому защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

— Поскольку такие действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта, - подчеркнули в командовании ООС.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 23 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.