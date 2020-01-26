В Словакии из Национального музея похитили старинные монеты стоимостью свыше 1 млн евро.

Об этом пишет РБК-Украина.

Однако местная полиция не разглашает информацию о том, при каких обстоятельствах и какие монеты пропали из фонда национального музея.

— Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем его комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а затем представим заключение для СМИ, - сказал представитель Министерства культуры Словакии.

Напомним, что в Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.