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В Словакии из Национального музея похитили старинные монеты стоимостью свыше 1 млн евро.
Об этом пишет РБК-Украина.
Однако местная полиция не разглашает информацию о том, при каких обстоятельствах и какие монеты пропали из фонда национального музея.
— Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем его комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а затем представим заключение для СМИ, - сказал представитель Министерства культуры Словакии.
Напомним, что в Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.
В Словакии из Национального музея похитили старинные монеты стоимостью свыше 1 млн евро.
Об этом пишет РБК-Украина.
Однако местная полиция не разглашает информацию о том, при каких обстоятельствах и какие монеты пропали из фонда национального музея.
— Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем его комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а затем представим заключение для СМИ, - сказал представитель Министерства культуры Словакии.
Напомним, что в Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.