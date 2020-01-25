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Власти Китая сообщили о еще одной смерти от коронавируса, который вспыхнул в провинции Хубэй, в результате чего число погибших возросло до 42. А глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страна оказалась перед «серьезной ситуацией».
Как сообщает Reuters, для борьбы с эпидемией власти Китая отменили празднование Китайского нового года в столице Пекине, а также объявили о дополнительных ограничениях на передвижение по территории страны. Ранее их ввели в пределах провинции Хубэй, где проживает 59 млн населения.
Кроме того, глава КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро правящей Коммунистической партии, по результатам которого объявил, что в стране сложилась «серьезная ситуация» с эпидемией коронавируса.
Напомним, что в Малайзии и Австралии сообщили о четырех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. До этого случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао.
Власти Китая сообщили о еще одной смерти от коронавируса, который вспыхнул в провинции Хубэй, в результате чего число погибших возросло до 42. А глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страна оказалась перед «серьезной ситуацией».
Как сообщает Reuters, для борьбы с эпидемией власти Китая отменили празднование Китайского нового года в столице Пекине, а также объявили о дополнительных ограничениях на передвижение по территории страны. Ранее их ввели в пределах провинции Хубэй, где проживает 59 млн населения.
Кроме того, глава КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро правящей Коммунистической партии, по результатам которого объявил, что в стране сложилась «серьезная ситуация» с эпидемией коронавируса.
Напомним, что в Малайзии и Австралии сообщили о четырех случаях заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае. До этого случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао.