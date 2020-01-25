Орган гражданской авиации Молдовы сообщил о нападении на ее вертолет в Афганистане.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Вертолет «Ми-8» подвергся нападению в провинции Гильменд на юге Афганистана. Легко пострадали командир экипажа и бортинженер родом из Украины, второй пилот из Молдовы не пострадал, - сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы.

Отмечается, что вертолет осуществлял гуманитарную миссию и перевозил продукты питания, на его борту были только упомянутые три члена экипажа. По последним данным, в воздушное судно еще на земле попали выстрелы из ручного реактивного гранатомета. Членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Раненых доставили в госпиталь, откуда вскоре отпустили, их жизни ничто не угрожает.

В то же время пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдовы Ирина Бодолике предоставила российскому агентству Интерфакс другую версию инцидента: вертолет, принадлежащий одной из молдавских авиакомпаний, перевозивший военных Афганской национальной армии, был сбит боевиками движения «Талибан» и сумел аварийно приземлиться, вследствие чего, по предварительным данным, были ранены двое украинцев-членов экипажа и четверо афганских военных. Экипаж и пассажиров, согласно информации, подобрал другой молдавский вертолет, летевший следом.

В то же время пресс-секретарь добавила, что в сбитом вертолете не было членов экипажа-молдаван.

Военные Афганистана, по сообщениям, докладывали об аварийной посадке в той же местности военного вертолета «Ми-17». Версию о том, что был сбит вертолет ракетой во время приземления и о четырех раненых афганцев, как передает агентство, сообщили также местные афганские средства массовой информации, но в них говорилось о том, что и вертолет был афганский. «Ми-17» является экспортным обозначением советского, а ныне российского вертолета «Ми-8», их имеют афганские военные, - отмечает издание.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.