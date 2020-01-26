По данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что уже 56 человек умерли от этой болезни. Все смерти зафиксированы в Китае.

Все летальные исходы были в городе Ухань, где в конце декабря 2019 года зафиксировали коронавирус, который вскоре распространился на другие части Китая.

РБК-Украина писало, что первую смерть от вируса за пределами Уханя зафиксировали в Шанхае.

Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малазии. В основном все зараженные недавно посещали Китай, а большинство из них - Ухань.

Напомним, что власти Китая сообщили о еще одной смерти от коронавируса, который вспыхнул в провинции Хубэй, в результате чего число погибших возросло до 42. А глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страна оказалась перед «серьезной ситуацией».