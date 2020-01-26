Вчера, 25 января, произошел пожар летней кухни на переулке Гаражном в Николаеве: спасатели нашли тело пенсионерки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожарные обнаружили в здании тело погибшей женщины 1938 года рождения. Огонь полностью охватила летнюю кухню и начала распространяться на соседний жилой дом, также возникла угроза распространения огня на другие дома.

Пожар в 17:31 локализовали и в 18:06 полностью ликвидировали на площади 30 м2. Причина его возникновения устанавливается.

К тушению привлекалось 10 человек и 4 единицы техники. На месте работали сотрудники полиции и медики.

Напомним, что в пятницу, 24 января, в селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области при пожаре дома погиб мужчина.