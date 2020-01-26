25 января местные жители села Воскресенское, Витовского района в акватории реки Ингул нашли тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Оно находилось на расстоянии 7 метров от берега. По указанному адресу прибыл дежурный караул государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Спасатели достали на сушу тело погибшего мужчины 1979 года рождения. В дальнейшем оно было доставлено в местное отделение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства выясняют полицейские.

Напомним, что вчера, 25 января, произошел пожар летней кухни на переулке Гаражном в Николаеве: спасатели нашли тело пенсионерки.