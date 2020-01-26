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Количество жертв от землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции возросло до 29 человек.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу.
Спасатели продолжают искать людей под руинами в 8-12-градусный мороз. Главные поиски — в руинах трех больших домов в Элазыг. Там нашли живыми 43 человек и, по оценкам, под завалами могут быть еще 19-22 человека.
По сообщениям, в больницы попали почти 1500 человек. Как сообщил министр здравоохранения Фахреттин Ходжа, на лечении остаются 128 человек, из них 34 находятся в палатах интенсивной терапии, но без угрозы жизни.
Кроме того, 72 дома разрушены, еще почти 1000 повреждены. Всего в пострадавших регионах работают более 3500 спасателей, обеспечивая пострадавших кроватями, одеялами и палатками.
Напомним, что вчера вечером, 23 января, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.
Количество жертв от землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции возросло до 29 человек.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу.
Спасатели продолжают искать людей под руинами в 8-12-градусный мороз. Главные поиски — в руинах трех больших домов в Элазыг. Там нашли живыми 43 человек и, по оценкам, под завалами могут быть еще 19-22 человека.
По сообщениям, в больницы попали почти 1500 человек. Как сообщил министр здравоохранения Фахреттин Ходжа, на лечении остаются 128 человек, из них 34 находятся в палатах интенсивной терапии, но без угрозы жизни.
Кроме того, 72 дома разрушены, еще почти 1000 повреждены. Всего в пострадавших регионах работают более 3500 спасателей, обеспечивая пострадавших кроватями, одеялами и палатками.
Напомним, что вчера вечером, 23 января, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.