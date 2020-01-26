Сегодня, 26 января, в пожаре жилого дома по улице Степная в Первомайске погиб мужчина. Причиной возгорания называется неосторожность хозяина при курении.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

При проведении разведки на месте пожара спасатели нашли тело хозяина квартиры 1971 года рождения. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на весь дом и в 7:28 ни ликвидировали огонь на площади 5 м2.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении владельца квартиры. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Напомним, что вчера, 25 января, произошел пожар летней кухни на переулке Гаражном в Николаеве: спасатели нашли тело пенсионерки.