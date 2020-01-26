По состоянию на 12:30 воскресенья, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, с начала суток российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

С минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Красногоровка и Лебединское.

— По имеющейся на это время информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб, - сообщили в Минобороны.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.