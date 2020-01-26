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В четверг, 23 января, в исправительной колонии, расположенной в селе Константиновка Арбузинского района Николаевской области повесился осужденный.
Об этом сообщают «Новости-N», ссылаясь на источник в колонии.
Тело осужденного обнаружили другие заключенные, которые и сообщили об этом администрации. Предсмертной записки самоубийца не оставил.
Погибший отбывал наказание в колонии за умышленное убийство — суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Напомним, что сегодня, 26 января, в пожаре жилого дома по улице Степная в Первомайске погиб мужчина. Причиной возгорания называется неосторожность хозяина при курении.
В четверг, 23 января, в исправительной колонии, расположенной в селе Константиновка Арбузинского района Николаевской области повесился осужденный.
Об этом сообщают «Новости-N», ссылаясь на источник в колонии.
Тело осужденного обнаружили другие заключенные, которые и сообщили об этом администрации. Предсмертной записки самоубийца не оставил.
Погибший отбывал наказание в колонии за умышленное убийство — суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Напомним, что сегодня, 26 января, в пожаре жилого дома по улице Степная в Первомайске погиб мужчина. Причиной возгорания называется неосторожность хозяина при курении.