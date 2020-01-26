Ночью, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната«РГД-5». Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

— По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 января в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.