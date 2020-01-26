Черные ящики украинского пассажирского самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», разбившегося под Тегераном, будут расшифрованы на иранской территории.

Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim, передаёт РБК-Украина.

Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов заявил, что «бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории».

По его словам, «изучением информации черных ящиков, займется иранское Министерство дорог и городского развития».

Он также отметил, что политика Ирана заключается в том, чтобы черные ящики остались здесь в стране и тут же были расшифрованы.

Напомним, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.