США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.

Об этом сообщает Левый берег.

Агентство Reuters пишет, что Соединенные Штаты эвакуируют весь персонал американского консульства в Ухане. Также будет предоставлено ограниченное количество мест для других граждан во время вылета из города. Часть из них сможет сесть на «единственный рейс», который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Эвакуировать своих граждан собирается также Франция. France24 пишет, что рассматривается возможность создания автобусного сообщения, которое позволит французским гражданам, а также их семьям, покинуть Ухань. Их отвезут в другие китайские города, где они 14 дней будут находиться под карантином. МИД Франции создало телефон экстренной связи.

Министерство иностранных дел Японии также договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Издание NHK отмечает, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 японцев.