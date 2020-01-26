Накануне в рамках 21-го тура Ла Лиги «Барселоны» потерпела четвертое поражение в чемпионате и первое под руководством нового наставника Кике Сетьена, на выезде проиграв «Валенсии» 0:2.

Об этом сообщает Левый берег.

Не менее ярко проявили себя и ультрас хозяев, перед матчем в окрестностях спортивной арены - «Местальи» устроив массовую драку с приезжими фанами.

Фанаты команд бросали друг в друга стулья и файера, избивали друг друга палками, битами и другими предметами.