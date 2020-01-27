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Чеченские силовики задержали 25 жителей республики из-за распространения фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзана Кадырова изображен в одежде православного священника.
Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
По данным издания, 24 января в нескольких населенных пунктах Чечни задержали по меньшей мере 25 человек, среди которых есть даже школьники.
Так, в городе Шали задержали 11 человек (от школьников до 62-летнего таксиста), в селе Герменчук — четырех (двух школьников и двух людей в возрасте 25-30 лет), в Курчалоевском районе — 10 человек.
Как отмечают источники издания, полицейские забрали в участок не только тех, кто рассылал коллаж, но и тех, кто получил.
Всех задержанных доставили в участок в Шалинском районе, но протокол на них не составляли. Однако, как узнало издание, задержанных в отделении бьют силовики.
Напомним, что Германия высылает российских дипломатов из-за убийства командира чеченских повстанцев.
Чеченские силовики задержали 25 жителей республики из-за распространения фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзана Кадырова изображен в одежде православного священника.
Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
По данным издания, 24 января в нескольких населенных пунктах Чечни задержали по меньшей мере 25 человек, среди которых есть даже школьники.
Так, в городе Шали задержали 11 человек (от школьников до 62-летнего таксиста), в селе Герменчук — четырех (двух школьников и двух людей в возрасте 25-30 лет), в Курчалоевском районе — 10 человек.
Как отмечают источники издания, полицейские забрали в участок не только тех, кто рассылал коллаж, но и тех, кто получил.
Всех задержанных доставили в участок в Шалинском районе, но протокол на них не составляли. Однако, как узнало издание, задержанных в отделении бьют силовики.
Напомним, что Германия высылает российских дипломатов из-за убийства командира чеченских повстанцев.