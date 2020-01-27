Чеченские силовики задержали 25 жителей республики из-за распространения фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзана Кадырова изображен в одежде православного священника.

Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным издания, 24 января в нескольких населенных пунктах Чечни задержали по меньшей мере 25 человек, среди которых есть даже школьники.

Так, в городе Шали задержали 11 человек (от школьников до 62-летнего таксиста), в селе Герменчук — четырех (двух школьников и двух людей в возрасте 25-30 лет), в Курчалоевском районе — 10 человек.

Как отмечают источники издания, полицейские забрали в участок не только тех, кто рассылал коллаж, но и тех, кто получил.

Всех задержанных доставили в участок в Шалинском районе, но протокол на них не составляли. Однако, как узнало издание, задержанных в отделении бьют силовики.

Напомним, что Германия высылает российских дипломатов из-за убийства командира чеченских повстанцев.