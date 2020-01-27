Звездный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе — вертолет с ним разбился возле Лос-Анджелеса.

Об этом сообщают Громадське.

В авиакатастрофе погибли, по разной информации, еще 3 или 4 человека. Вертолет после падения загорелся. Как сообщил источник TMZ в аварийных службах, никто не выжил. Брайанту был 41 год.

Менее чем сутки назад звездный баскетболист Леброн Джеймс побил показатель Брайанта по результативности в НБА, набрав 33644-е очко в карьере. Он стал третьим по этому показателю в истории НБА, а Брайант опустился на четвертую строчку. Сам Коби поздравил Джеймса с этим достижением.

В 1996 году сразу после окончания средней школы Коби Брайант начал играть в НБА, став игроком «Лос-Анджелес Лейкерс». Всю свою карьеру — 20 лет — он выступал только за эту команду, с которой выиграл пять чемпионских титулов НБА. В 18 сезонах он входил в состав команды всех звезд НБА.

Вместе с женой воспитывал четырех дочерей, младшая Капри родилась в июне 2019 года.

Вместе с Брайантом погибла его дочь — 13-летняя Джанна Мария. Она также была на борту разбившегося в Калифорнии вертолета.

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