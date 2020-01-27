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26 января ракетами обстреляли «зеленую зону» Багдада, где находится посольство США в Ираке и другие дипломатические миссии, а также правительственные здания.
Об этом сообщает информагентство Agence France-Presse.
По данным агентства, в «зеленой зоне» Багдада упали пять ракет. Там находятся правительственные учреждения и посольства, в том числе и США.
Со ссылкой на источники среди американцев телеканал Al Arabiya. отмечает, что несколько ракет упали внутри комплекса посольства.
Информации о пострадавших не поступало.
Собеседник телеканала Alsumaria News утверждает, что одна из ракет, которыми обстреляли «зеленую зону» Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.
Иракские силовики заявили, что пять ракет, выпущенных из реактивной установки «Катюша», попали в «зеленую зону» в центре Багдада.
За последний месяц американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Позже стало известно, что приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день после гибели военного, 4 января, в «зеленой зоне» взорвались два снаряда, а 21 января еще несколько снарядов упали близ дипмиссии США.
Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь пощечина для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.
26 января ракетами обстреляли «зеленую зону» Багдада, где находится посольство США в Ираке и другие дипломатические миссии, а также правительственные здания.
Об этом сообщает информагентство Agence France-Presse.
По данным агентства, в «зеленой зоне» Багдада упали пять ракет. Там находятся правительственные учреждения и посольства, в том числе и США.
Со ссылкой на источники среди американцев телеканал Al Arabiya. отмечает, что несколько ракет упали внутри комплекса посольства.
Информации о пострадавших не поступало.
Собеседник телеканала Alsumaria News утверждает, что одна из ракет, которыми обстреляли «зеленую зону» Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.
Иракские силовики заявили, что пять ракет, выпущенных из реактивной установки «Катюша», попали в «зеленую зону» в центре Багдада.
За последний месяц американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Позже стало известно, что приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день после гибели военного, 4 января, в «зеленой зоне» взорвались два снаряда, а 21 января еще несколько снарядов упали близ дипмиссии США.
Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь пощечина для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.