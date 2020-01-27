26 января ракетами обстреляли «зеленую зону» Багдада, где находится посольство США в Ираке и другие дипломатические миссии, а также правительственные здания.

Об этом сообщает информагентство Agence France-Presse.

По данным агентства, в «зеленой зоне» Багдада упали пять ракет. Там находятся правительственные учреждения и посольства, в том числе и США.

Со ссылкой на источники среди американцев телеканал Al Arabiya. отмечает, что несколько ракет упали внутри комплекса посольства.

Информации о пострадавших не поступало.

Собеседник телеканала Alsumaria News утверждает, что одна из ракет, которыми обстреляли «зеленую зону» Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.

Иракские силовики заявили, что пять ракет, выпущенных из реактивной установки «Катюша», попали в «зеленую зону» в центре Багдада.