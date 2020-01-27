Количество погибших вследствие землетрясения в Турции увеличилось до 38 человек. В больницы из-за нервного расстройства обратились 1607 человек, сообщает Anadolu.

Также отмечается, что число пострадавших составляет 594 человека, а на данный момент в больницах остаются 104 человека.

Напомним, 24 января восточные регионы Турции охватило мощное землетрясение.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,75 км. Землетрясение зафиксировано в 20:55 по местному времени в уезде Сивирдже. После основного толчка последовали 35 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 баллов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.