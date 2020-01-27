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В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
«По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля», - говорится в сообщении
Информация о поджоге автомобиля марки «Mercedes-Benz» поступила в полицию Ужгорода ночью 26 января, около 02:20.
Предварительно происшествие квалифицировали по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Теперь экспертиза должна выяснить обстоятельства возгорания автомобиля.
Ужгородский журналист Виталий Глагола написал в Facebook, что подожгли автомобиль Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Игоря Дира. Он также обнародовал видео пожара.
Напомним, в конце декабря в Николаеве неизвестные сожгли машину тренера спортклуба ММА.
В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
«По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля», - говорится в сообщении
Информация о поджоге автомобиля марки «Mercedes-Benz» поступила в полицию Ужгорода ночью 26 января, около 02:20.
Предварительно происшествие квалифицировали по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Теперь экспертиза должна выяснить обстоятельства возгорания автомобиля.
Ужгородский журналист Виталий Глагола написал в Facebook, что подожгли автомобиль Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Игоря Дира. Он также обнародовал видео пожара.
Напомним, в конце декабря в Николаеве неизвестные сожгли машину тренера спортклуба ММА.