В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

«По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля», - говорится в сообщении

Информация о поджоге автомобиля марки «Mercedes-Benz» поступила в полицию Ужгорода ночью 26 января, около 02:20.

Предварительно происшествие квалифицировали по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Теперь экспертиза должна выяснить обстоятельства возгорания автомобиля.

Ужгородский журналист Виталий Глагола написал в Facebook, что подожгли автомобиль Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Игоря Дира. Он также обнародовал видео пожара.

Напомним, в конце декабря в Николаеве неизвестные сожгли машину тренера спортклуба ММА.