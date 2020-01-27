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В Николаеве ночью 27 января загорелся припаркованный автомобиль Honda Civic.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило в 2:56. По прибытию спасатели установили, что огнем полностью охвачено припаркованную машину. В 3:08 пожар площадью 5 кв м локализовали 3:17 - ликвидировали. К тушению привлекалось 7 человек, 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС. Причина возгорания устанавливается. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Первомайске на улице Коротченко спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.
В Николаеве ночью 27 января загорелся припаркованный автомобиль Honda Civic.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило в 2:56. По прибытию спасатели установили, что огнем полностью охвачено припаркованную машину. В 3:08 пожар площадью 5 кв м локализовали 3:17 - ликвидировали. К тушению привлекалось 7 человек, 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС. Причина возгорания устанавливается. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Первомайске на улице Коротченко спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.