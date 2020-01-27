Стали известны имена двоих украинских военнослужащих, которые погибли на Донбассе в воскресенье, 26 января.

Как сообщил сотрудник мемориального интернет-проекта «Книга памяти павших за Украину» Станислав Смык на своей странице в Facebook, одним из погибших в результате обстрела возле Красногоровки в Донецкой области был солдат, механик-водитель 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимного похода Евгений Щуренко из Килии.

— Сегодня ему бы исполнилось 42 года. Вечная память, - написал Станислав Смык.

Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, еще одним погибшим был Антон Хоба из Шостки, командир одного из отделений 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

— Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 року. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона, - говорится в фейсбуке мэра.

Напомним, что в субботу, 19 января, в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.