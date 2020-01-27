|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
Стали известны имена двоих украинских военнослужащих, которые погибли на Донбассе в воскресенье, 26 января.
Как сообщил сотрудник мемориального интернет-проекта «Книга памяти павших за Украину» Станислав Смык на своей странице в Facebook, одним из погибших в результате обстрела возле Красногоровки в Донецкой области был солдат, механик-водитель 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимного похода Евгений Щуренко из Килии.
— Сегодня ему бы исполнилось 42 года. Вечная память, - написал Станислав Смык.
Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, еще одним погибшим был Антон Хоба из Шостки, командир одного из отделений 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
— Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 року. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона, - говорится в фейсбуке мэра.
Напомним, что в субботу, 19 января, в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Стали известны имена двоих украинских военнослужащих, которые погибли на Донбассе в воскресенье, 26 января.
Как сообщил сотрудник мемориального интернет-проекта «Книга памяти павших за Украину» Станислав Смык на своей странице в Facebook, одним из погибших в результате обстрела возле Красногоровки в Донецкой области был солдат, механик-водитель 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимного похода Евгений Щуренко из Килии.
— Сегодня ему бы исполнилось 42 года. Вечная память, - написал Станислав Смык.
Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, еще одним погибшим был Антон Хоба из Шостки, командир одного из отделений 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
— Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 року. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона, - говорится в фейсбуке мэра.
Напомним, что в субботу, 19 января, в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.