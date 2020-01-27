На востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.

Британская The Mirror сообщает, что на борту лайнера находились 83 человека. Он выполнял рейс из Кабула в Герат. Крушение произошло в отдаленной местности. Спасатели, направленные властями Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.

Первыми к упавшему самолету прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Позже Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.