|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
На востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines.
Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.
Первыми к упавшему самолету прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.
Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Позже Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
На востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines.
Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.
Первыми к упавшему самолету прибыли боевики Талибана. Они попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.
Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Позже Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.