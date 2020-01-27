В Николаеве полицейские охраны задержали мужчину, у которого обнаружили наркотики.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Так, на спецлинию 102 позвонил житель частного сектора Заводского района, который сообщил, что неизвестный пытается сделать «закладки» с наркотиками. Для выяснения ситуации на место были ориентированы наряды полиции Николаева.

— В информации оператора сообщалось о приметах мужчины, который пытался сделать «закладки» с наркотиками, - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

Отрабатывая прилегающую территорию, правоохранители обратили внимание на молодого человека, похожего по описанию в сообщении, который увидев полицейский автомобиль, пытался скрыться. Полицейские охраны задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области, которой и передали мужчину.

— Во время проверки у мужчины обнаружили несколько пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета, внешне похожее на наркотическое, - рассказал полицейский - водитель наряда реагирования сержант полиции Владислав Белоус.

Задержанный 1992 года рождения доставлен в отделение полиции. Следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по части 1 статьи 309 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Парню грозит наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее, в Николаеве сотрудники ТОРа задержали троих парней, которые возле одного из домов по улице Чкалова делали «закладки».