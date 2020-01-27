|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
В воскресенье, 26 января в Николаеве двое неизвестных ограбили на 100 тысяч гривен директора одного из предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщил сам пострадавший. По его словам, около 21:00 он возвращался домой с сумкой, в которой было 100 тысяч гривен.
Недалеко от дома № 222 по улице Чкалова к нему подбежали двое неизвестных, один из которых ударил мужчину по голове, и когда тот упал, нанесли ему еще несколько ударов, после чего отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.
— Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 186 УК Украины «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, - сказано в сообщении.
Также в полиции просят свидетелей преступления, сообщить об известной информации в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.
Напомним, что 6 декабря, на улице Самойловича в Корабельном районе Николаева неизвестные ограбили автозаправочную станцию.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В воскресенье, 26 января в Николаеве двое неизвестных ограбили на 100 тысяч гривен директора одного из предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщил сам пострадавший. По его словам, около 21:00 он возвращался домой с сумкой, в которой было 100 тысяч гривен.
Недалеко от дома № 222 по улице Чкалова к нему подбежали двое неизвестных, один из которых ударил мужчину по голове, и когда тот упал, нанесли ему еще несколько ударов, после чего отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.
— Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 186 УК Украины «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, - сказано в сообщении.
Также в полиции просят свидетелей преступления, сообщить об известной информации в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.
Напомним, что 6 декабря, на улице Самойловича в Корабельном районе Николаева неизвестные ограбили автозаправочную станцию.