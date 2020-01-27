В воскресенье, 26 января в Николаеве двое неизвестных ограбили на 100 тысяч гривен директора одного из предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

О случившемся в полицию сообщил сам пострадавший. По его словам, около 21:00 он возвращался домой с сумкой, в которой было 100 тысяч гривен.

Недалеко от дома № 222 по улице Чкалова к нему подбежали двое неизвестных, один из которых ударил мужчину по голове, и когда тот упал, нанесли ему еще несколько ударов, после чего отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.

— Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 186 УК Украины «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, - сказано в сообщении.

Также в полиции просят свидетелей преступления, сообщить об известной информации в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

Напомним, что 6 декабря, на улице Самойловича в Корабельном районе Николаева неизвестные ограбили автозаправочную станцию.