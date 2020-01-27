В прошлом году на дорогах погибло почти четыре тысячи украинцев.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

Он сообщил, что за 2019 год произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

— За 2019 год произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 32 тысячи человек травмированы. Почти 4 тысячи человек погибли. С момента авиакатастрофы в Тегеране, где более 170 человек погибло. За этот период у нас еще больше людей погибло на дорогах. Дорожная война - это отдельный вызов, - заявил Владислав Криклий.

По его словам, из-за аварий на дорогах экономика Украины теряет 2% ВВП в год.

— Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем, - это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% Валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери, - рассказал Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами.