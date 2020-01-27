В Киеве правоохранители задержали командира разведки подразделения «ОПЛОТ» самопровозглашенной «ДНР», который в ночь с 24 на 25 января стрелял в полицейских в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

— В ночь с 24 на 25 января 2020 года в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который зарядил оружие, - сказано в сообщении.

Как сообщают в полиции, мужчина выстрелил в одного из офицеров полиции, но произошла осечка, тогда он выстрелил в грудь другому офицеру.

— Когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия, - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что через несколько часов после инцидента правоохранители задержали стрелка. Им оказался 36-летний житель Донецкой области. В полиции передают, что задержанный проходил службу в вооруженных формированиях самопровозглашенной «ДНР» и является командиром разведки подразделения «ОПЛОТ».

По месту жительства боевика изъяли его куртку и мобильный телефон. Следователи объявили ему о подозрении по части 4 стаьи 296 Уголовного кодекса — хулиганство.

Также в полиции сообщили, что раненого офицера прооперировали и он находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, что в Службе безопасности Украины заявили, что троих бывших боевиков самопровозглашенной «ДНР» приговорили к 9 годам лишения свободы.