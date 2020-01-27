Во Львове в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи получили травмы три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

— ДТП произошло 27 января около 1:30 на перекрестке улиц Липинского и Промышленной. Как предварительно установили полицейские, столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Опель Корса. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель кареты скорой помощи и двое ее пассажирок, - сказано в сообщении.

Потерпевшие доставлены в больницу. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Николаеве в январе 2019 года на проспекте Героев Украины столкнулись скорая и легковой автомобиль.