|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
Во Львове в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи получили травмы три человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
— ДТП произошло 27 января около 1:30 на перекрестке улиц Липинского и Промышленной. Как предварительно установили полицейские, столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Опель Корса. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель кареты скорой помощи и двое ее пассажирок, - сказано в сообщении.
Потерпевшие доставлены в больницу. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, в Николаеве в январе 2019 года на проспекте Героев Украины столкнулись скорая и легковой автомобиль.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Во Львове в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи получили травмы три человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
— ДТП произошло 27 января около 1:30 на перекрестке улиц Липинского и Промышленной. Как предварительно установили полицейские, столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Опель Корса. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель кареты скорой помощи и двое ее пассажирок, - сказано в сообщении.
Потерпевшие доставлены в больницу. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, в Николаеве в январе 2019 года на проспекте Героев Украины столкнулись скорая и легковой автомобиль.