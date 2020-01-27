В Закарпатской области на въезде в городе Тячев поезд врезался в грузовик. ЧП произошло около 12 часов.

Об этом пишет портал 0312.ua.

По неподтвержденной официально информации, погиб один человек.

— Поезд 013 «Киев-Солотвино» столкнулся с грузовиком. В кабине находились три человека. По предварительным данным, один погиб, – сообщил пользователь Facebook Олег Васильев.

Сообщается, что с поездом столкнулась ассенизаторская машина. Информации о погибших у них нет, но известно, что пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области будут судить двоих вандалов, которые надругались над могилами на кладбище в селе Козубовка Доманевского района.