В полицию от местных жителей поступило сообщение о том, что в Корабельном районе Николаева в Широкой Балке неизвестный застрелил двух домашних собак.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 299 УК «Жестокое обращение с животными».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также в полиции обратились с просьбой ко всем, кто стал свидетелем расстрела животных и обладает полезной для следствия информацией, обратиться к Корабельный отдел полиции.

Напомним, что коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить или способствовать поиску новых владельцев для 20 щенков.