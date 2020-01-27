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В полицию от местных жителей поступило сообщение о том, что в Корабельном районе Николаева в Широкой Балке неизвестный застрелил двух домашних собак.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 299 УК «Жестокое обращение с животными».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Также в полиции обратились с просьбой ко всем, кто стал свидетелем расстрела животных и обладает полезной для следствия информацией, обратиться к Корабельный отдел полиции.
Напомним, что коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить или способствовать поиску новых владельцев для 20 щенков.
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В полицию от местных жителей поступило сообщение о том, что в Корабельном районе Николаева в Широкой Балке неизвестный застрелил двух домашних собак.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 299 УК «Жестокое обращение с животными».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Также в полиции обратились с просьбой ко всем, кто стал свидетелем расстрела животных и обладает полезной для следствия информацией, обратиться к Корабельный отдел полиции.
Напомним, что коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить или способствовать поиску новых владельцев для 20 щенков.