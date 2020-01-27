Национальная гвардия Украины назвала предварительную причину пожара в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта.

Об этом сообщается на странице Нацгвардии Украины в Facebook.

Как сообщается, предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Возгорание произошло в подвальном помещении сооружения.

В Нацгвардии заявили, что до приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании.

Напомним, что в Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар.