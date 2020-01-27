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Национальная гвардия Украины назвала предварительную причину пожара в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта.
Об этом сообщается на странице Нацгвардии Украины в Facebook.
Как сообщается, предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.
Возгорание произошло в подвальном помещении сооружения.
В Нацгвардии заявили, что до приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании.
Напомним, что в Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар.
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Национальная гвардия Украины назвала предварительную причину пожара в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта.
Об этом сообщается на странице Нацгвардии Украины в Facebook.
Как сообщается, предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.
Возгорание произошло в подвальном помещении сооружения.
В Нацгвардии заявили, что до приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании.
Напомним, что в Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар.