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Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.
Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные. Их число при этом не уточнили.
@pajhwok reporter Saifullah Maftoon visited the area in #Ghazni province, where an Aircraft crashed today, #Taliban said few US force officers were killed in this incident. #Afghanistan pic.twitter.com/vJ1fB2kspb— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 27 января 2020 г.
Как сообщалось ранее, в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер, на борту которого могли находиться более 80 человек.
Однако, в авиакомпании опровергли данную информацию. Самолет упал в районе Дих-Як провинции Газни. По данным местных СМИ, эту территорию контролируют боевики «Талибана».
Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что самолет принадлежал к ВВС США и обеспечивал связь, на его борту находились до пяти человек.
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Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.
Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные. Их число при этом не уточнили.
@pajhwok reporter Saifullah Maftoon visited the area in #Ghazni province, where an Aircraft crashed today, #Taliban said few US force officers were killed in this incident. #Afghanistan pic.twitter.com/vJ1fB2kspb— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 27 января 2020 г.
Как сообщалось ранее, в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер, на борту которого могли находиться более 80 человек.
Однако, в авиакомпании опровергли данную информацию. Самолет упал в районе Дих-Як провинции Газни. По данным местных СМИ, эту территорию контролируют боевики «Талибана».
Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что самолет принадлежал к ВВС США и обеспечивал связь, на его борту находились до пяти человек.