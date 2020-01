Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.

Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные. Их число при этом не уточнили.

@pajhwok reporter Saifullah Maftoon visited the area in #Ghazni province, where an Aircraft crashed today, #Taliban said few US force officers were killed in this incident. #Afghanistan pic.twitter.com/vJ1fB2kspb