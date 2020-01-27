Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.

Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные. Их число при этом не уточнили.

@pajhwok reporter Saifullah Maftoon visited the area in #Ghazni province, where an Aircraft crashed today, #Taliban said few US force officers were killed in this incident. #Afghanistan pic.twitter.com/vJ1fB2kspb — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 27 января 2020 г.

Как сообщалось ранее, в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер, на борту которого могли находиться более 80 человек.

Однако, в авиакомпании опровергли данную информацию. Самолет упал в районе Дих-Як провинции Газни. По данным местных СМИ, эту территорию контролируют боевики «Талибана».

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что самолет принадлежал к ВВС США и обеспечивал связь, на его борту находились до пяти человек.