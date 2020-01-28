Ночью 26 января егерская служба СМГ «Буг» выявила браконьеров, которые вели незаконную охоту на территории производственного участка. Среди них оказался директор государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» Владимир Теник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко.

«Мы прибыли на место и встретились с егерями, после чего услышали три выстрела и незамедлительно выдвинулись на место. Мы поехали в направлении стрельбы и увидели знакомый джип. Это была Toyota Land Cruiser директора государственного предприятия «Племрепродуктор «Степовое» Владимира Теника», - написал депутат.

Владимир Фроленко совместно с егерской службой СМГ «Буг» и Варюшинского хозяйства «Приднестровское 777» попытались остановить нарушителя.

«На просьбу егерей остановиться, он начал убегать в камыши, так как понимал, что за незаконно убитых зверей придется нести ответственность. После продолжительной погони, нам все же удалось догнать его автомобиль и заснять нарушителя на видео. На место происшествия вызвали полицию, сегодня егеря написали заявления в соответствующие органы», - сообщил Владимир Фроленко.

Депутат также опубликовал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что во время сборов коллектива госпредприятия 11 января Владимир Теник заявил, что вскоре немалая часть сотрудников будет уволена.