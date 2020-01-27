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С начала текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно недалеко от населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и дважды вблизи Лебединского.
Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - неподалеку Майорского, в районе Кондрашовка Новая и рядом с Пивденным, а также вблизи населенного пункта Новотошковское.
— Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.
Напомним, 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два украинских военных погибли, еще двое получили ранения.
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С начала текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно недалеко от населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и дважды вблизи Лебединского.
Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - неподалеку Майорского, в районе Кондрашовка Новая и рядом с Пивденным, а также вблизи населенного пункта Новотошковское.
— Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.
Напомним, 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два украинских военных погибли, еще двое получили ранения.