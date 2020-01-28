Самолет военно-воздушных сил США разбился в Афганистане, однако свидетельств того, что был сбит, нет.

Об этом в Twitter сообщил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

— Самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Причина катастрофы пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - написал он.

Сонни Леджетт также опроверг утверждения талибов о возможном падении еще одного самолета.

Как сообщалось, исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.