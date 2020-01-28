|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
По предварительный данным, авиакатастрофа, в результате которой погиб американский баскетболист Коби Брайант, произошла из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Отмечается, что вертолет разбился под Лос-Анджелесом, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы.
— Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет, - говорится в сообщении.
Некоторые СМИ сообщают, что вертолетом управлял пилот Ара Зобайян, который прошел необходимую подготовку для совершения полетов в условиях тумана.
Авиадиспетчеры дали пилоту особое разрешение на полет в условиях, не являющихся оптимальными. Издание также отмечает, что пилот попросил диспетчеров постоянно следить за полетом, однако его проинформировали, что он летит слишком низко.
На борту вертолета также находилась Алисса Алтобелли, игравшая в команде дочери Брайанта, и ее родители Джон и Кэри Алтобелли.
В результате катастрофы также погибла помощник тренера женской баскетбольной команды одной из частных школ округа Ориндж Кристина Маузер. На борту также находились Сара Честер и ее дочь Пэйтон.
Звездный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января, вертолет с ним разбился возле Лос-Анджелеса.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
По предварительный данным, авиакатастрофа, в результате которой погиб американский баскетболист Коби Брайант, произошла из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Отмечается, что вертолет разбился под Лос-Анджелесом, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы.
— Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет, - говорится в сообщении.
Некоторые СМИ сообщают, что вертолетом управлял пилот Ара Зобайян, который прошел необходимую подготовку для совершения полетов в условиях тумана.
Авиадиспетчеры дали пилоту особое разрешение на полет в условиях, не являющихся оптимальными. Издание также отмечает, что пилот попросил диспетчеров постоянно следить за полетом, однако его проинформировали, что он летит слишком низко.
На борту вертолета также находилась Алисса Алтобелли, игравшая в команде дочери Брайанта, и ее родители Джон и Кэри Алтобелли.
В результате катастрофы также погибла помощник тренера женской баскетбольной команды одной из частных школ округа Ориндж Кристина Маузер. На борту также находились Сара Честер и ее дочь Пэйтон.
Звездный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января, вертолет с ним разбился возле Лос-Анджелеса.