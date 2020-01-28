Количество жителей Китая, которые умерли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019 nCoV, увеличилось до 106 человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Как говорится в отчете медиков, к концу понедельника, 27 января, в 30 провинциальных районах было зарегистрировано 4515 подтвержденных случаев коронавируса.

Сообщается, что 976 пациентов находятся в критическом состоянии.

Также по данным комиссии, у 6 973 человек есть подозрение на заражение коронавирусом.

В общей сложности 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ.