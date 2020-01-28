Коронавирус нового типа 2019-nCoV из Китая добрался до Германии.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг. Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии.

Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Министерство проведет пресс-конференцию утром 28 января. Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

Как сообщалось, количество жителей Китая, которые умерли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019 nCoV, увеличилось до 106 человек.