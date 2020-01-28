Греческий суд приговорил почти к четырем сотням лет лишения свободы и огромному штрафу двух иностранных граждан, которые перевозили нелегальных мигрантов, передает Сегодня.

Судебный процесс прошел 27 января в греческом городе Каламата, где в июне прошлого года задержали россиян Платона Давыдова и Антона Каррамова, которые перевозили мигрантов из Турции в Италию.

Как сообщили в посольстве РФ, апелляционный суд признал их виновными к перевозке нелегалов и приговорил к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 млн евро.

Стоит отметить, что греческое законодательство приравнивает перевозку нелегалов к работорговле и за одного мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам лишения свободы, а за каждого последующего – к 7,5 годам, поэтому часто сроки заключения за это правонарушение составляют десятки и даже сотни лет.

Напомним, в начале января на границе Мексики с Гватемалой произошли столкновения мексиканских правоохранителей и мигрантов.