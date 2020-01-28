В результате крушения военного самолета СУ-30 в алжирской провинции Уум-эль-Буаги в 500 км (300 миль) к востоку от Алжира погибли два пилота.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что президент Алжира Абдельмаджид Теббоун написал в твиттере рано во вторник, подтвердив гибель двух пилотов и заявив, что самолет является учебным.

Никакого немедленного подтверждения причины катастрофы не было.

Напомним, военные США подтвердили катастрофу своего самолета в Афганистане. Также сообщалось, что исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.