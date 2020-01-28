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В Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, владельцу авто через несколько дней позвонил неизвестный и сообщил, что может вернуть автомобиль за 1,5 тысячи долларов. Он согласился и договорился о встрече, при этом обратился за помощью в полицию. В итоге злоумышленников задержали. Ими оказались жители Южноукраинска возрастом 35 и 32 года, один из них уже отбывал наказание за имущественные преступления.
— Деньги и автомобиль изъяты и после проведения необходимых следственных действий их вернут владельцу. Идет следствие, - сказано в сообщении.
Напомним, в Вознесенске работник автомобильной мойки ночью угнал автомобиль «Renault Trafic» и врезался на нем в столб.
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, владельцу авто через несколько дней позвонил неизвестный и сообщил, что может вернуть автомобиль за 1,5 тысячи долларов. Он согласился и договорился о встрече, при этом обратился за помощью в полицию. В итоге злоумышленников задержали. Ими оказались жители Южноукраинска возрастом 35 и 32 года, один из них уже отбывал наказание за имущественные преступления.
— Деньги и автомобиль изъяты и после проведения необходимых следственных действий их вернут владельцу. Идет следствие, - сказано в сообщении.
Напомним, в Вознесенске работник автомобильной мойки ночью угнал автомобиль «Renault Trafic» и врезался на нем в столб.