В Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, владельцу авто через несколько дней позвонил неизвестный и сообщил, что может вернуть автомобиль за 1,5 тысячи долларов. Он согласился и договорился о встрече, при этом обратился за помощью в полицию. В итоге злоумышленников задержали. Ими оказались жители Южноукраинска возрастом 35 и 32 года, один из них уже отбывал наказание за имущественные преступления.

— Деньги и автомобиль изъяты и после проведения необходимых следственных действий их вернут владельцу. Идет следствие, - сказано в сообщении.

Напомним, в Вознесенске работник автомобильной мойки ночью угнал автомобиль «Renault Trafic» и врезался на нем в столб.