В Первомайске задержали ранее судимого местного жителя, который «выбивал» из предпринимателя несуществующий долг.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области сотрудники управления СБУ в Николаевской области задержали 31-летний ранее судимого жителя Первомайска по подозрению в вымогательстве 5 тысяч долларов от местного предпринимателя за несуществующий долг.

— Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Украины, как требование передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для здоровья человека. 25 января следственным судьей удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».