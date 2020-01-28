|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.75 грн
|27.2 грн
В Первомайске задержали ранее судимого местного жителя, который «выбивал» из предпринимателя несуществующий долг.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области сотрудники управления СБУ в Николаевской области задержали 31-летний ранее судимого жителя Первомайска по подозрению в вымогательстве 5 тысяч долларов от местного предпринимателя за несуществующий долг.
— Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Украины, как требование передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для здоровья человека. 25 января следственным судьей удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В Первомайске задержали ранее судимого местного жителя, который «выбивал» из предпринимателя несуществующий долг.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области сотрудники управления СБУ в Николаевской области задержали 31-летний ранее судимого жителя Первомайска по подозрению в вымогательстве 5 тысяч долларов от местного предпринимателя за несуществующий долг.
— Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса Украины, как требование передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для здоровья человека. 25 января следственным судьей удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Opel Vivaro».