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В Одессе женщина пыталась покончить с собой, совершив самосожжение.
Об этом сообщает издание Думская.
Инцидент произошел накануне вечером в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской. Как сообщили очевидцы, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. При этом она кричала, что устала жить. Соседи потушили огонь и вызвали скорую.
По информации Думской, женщина сейчас находится в реанимации городского ожогового центра с 30% ожогов тела, а ее состояние оценивается медиками как тяжелое.
Напомним, в Хортицком районе Запорожья мужчина после ссоры облил горючим веществом свою сожительницу и поджег.
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В Одессе женщина пыталась покончить с собой, совершив самосожжение.
Об этом сообщает издание Думская.
Инцидент произошел накануне вечером в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской. Как сообщили очевидцы, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. При этом она кричала, что устала жить. Соседи потушили огонь и вызвали скорую.
По информации Думской, женщина сейчас находится в реанимации городского ожогового центра с 30% ожогов тела, а ее состояние оценивается медиками как тяжелое.
Напомним, в Хортицком районе Запорожья мужчина после ссоры облил горючим веществом свою сожительницу и поджег.