В Одессе женщина пыталась покончить с собой, совершив самосожжение.

Об этом сообщает издание Думская.

Инцидент произошел накануне вечером в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской. Как сообщили очевидцы, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. При этом она кричала, что устала жить. Соседи потушили огонь и вызвали скорую.

По информации Думской, женщина сейчас находится в реанимации городского ожогового центра с 30% ожогов тела, а ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, в Хортицком районе Запорожья мужчина после ссоры облил горючим веществом свою сожительницу и поджег.