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Бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.
Об этом Мартин Сайдик сказал на конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», передает Интерфакс-Украина.
— Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 - только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб, - рассказал Мартин Сайдик.
Сайдик подчеркнул, что во время его работы в Минске в фокусе была ответственность за безопасность и защиту гражданских. По его словам, особенное внимание уделялось «противоминной деятельности».
— Мины - причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин - это очень важная работа, - добавил Мартин Сайдик.
Кроме того, Сайдик надеется на то, что в феврале 2020 года будет достигнута договоренность о трех дополнительных участках разведения сил и средств.
Напомним, что украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.
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Бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.
Об этом Мартин Сайдик сказал на конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году», передает Интерфакс-Украина.
— Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 - только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб, - рассказал Мартин Сайдик.
Сайдик подчеркнул, что во время его работы в Минске в фокусе была ответственность за безопасность и защиту гражданских. По его словам, особенное внимание уделялось «противоминной деятельности».
— Мины - причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин - это очень важная работа, - добавил Мартин Сайдик.
Кроме того, Сайдик надеется на то, что в феврале 2020 года будет достигнута договоренность о трех дополнительных участках разведения сил и средств.
Напомним, что украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.