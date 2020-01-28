Американские ученые установили, что из-за значительного повышения уровня кислотности в Тихом океане, вызванного изменениями климата, страдают крабы вида dungeness: у них повреждаются органы чувств, а оболочки становятся менее прочными.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science of the Total Environment, сообщает CNN.

Там отмечают, что такие изменения в Тихом океане не являются неожиданностью для ученых. В то же время то, что оно так быстро повлияет на крабов, никто не предвидел.

— Если крабы уже страдают, нам действительно надо убедиться, что мы уделяем достаточно внимания различным уровням пищевой цепочки, пока не стало слишком поздно, – сказала автор исследования Нина Беднарсек.

Ученые утверждают, что океан так быстро окисляется из-за поглощения им все большего количества углекислого газа. Это снижает уровень pH в воде, меняет прибрежную зону.

Для ракообразных и кораллов, которые строят свои раковины и скелеты из ионов карбоната, которых меньше в более кислых водах, им становится все труднее создавать прочные раковины. Страдают от этого как крабы и кораллы, так и моллюски и даже планктон.

Ученые пока выяснили, что из-за повышенной кислотности молодым крабам все труднее останавливать хищников и передвигаться в воде. В то же время, влияют ли изменения на уже взрослых крабов, ученым еще предстоит выяснить.

Напомним, 21 января правительство Испании объявило чрезвычайную климатическую ситуацию.